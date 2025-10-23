Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) Salle Collet Mériaud Varennes-sur-Allier

Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) Salle Collet Mériaud Varennes-sur-Allier jeudi 23 octobre 2025.

Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans)

Salle Collet Mériaud 18 rue de Vouroux Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2025-10-23 10:30:00

fin : 2025-10-23 12:30:00

2025-10-23

Atelier de sensibilisation au climat (dès 10ans) ludique et gratuit !

Salle Collet Mériaud 18 rue de Vouroux Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes romane.arassus@interco-abl.fr

English :

Climate awareness workshop (ages 10 and up): fun and free!

German :

Workshop zur Sensibilisierung für das Klima (ab 10 Jahren): spielerisch und kostenlos!

Italiano :

Laboratorio di sensibilizzazione sul clima (dai 10 anni): divertente e gratuito!

Espanol :

Taller de sensibilización sobre el clima (a partir de 10 años): ¡divertido y gratuito!

