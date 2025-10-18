Atelier de sensibilisation au climat Maison Aquarium Jaligny-sur-Besbre
Atelier de sensibilisation au climat Maison Aquarium Jaligny-sur-Besbre samedi 18 octobre 2025.
Atelier de sensibilisation au climat
Maison Aquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:15:00
fin : 2025-10-18 13:15:00
Date(s) :
2025-10-18
Atelier de sensibilisation au climat le samedi 18 octobre à la maison aquarium
.
Maison Aquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes romane.arassus@interco-abl.fr
English :
Climate awareness workshop on Saturday, October 18 at the Maison Aquarium
German :
Workshop zur Sensibilisierung für das Klima am Samstag, den 18. Oktober im Aquariumhaus
Italiano :
Laboratorio di sensibilizzazione sul clima sabato 18 ottobre alla Maison Aquarium
Espanol :
Taller de sensibilización sobre el clima el sábado 18 de octubre en la Maison Aquarium
L’événement Atelier de sensibilisation au climat Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire