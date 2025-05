ATELIER DE SENSIBILISATION AUX ÉCONOMIES D’EAU – mr Bricolage Saint-Brevin-les-Pins, 17 mai 2025 10:00, Saint-Brevin-les-Pins.

mr Bricolage Parc d'activités, Moulin de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2025-05-17 10:00:00

2025-05-17 10:45:00

2025-05-17

Atelier de sensibilisation aux économies d’eau



En famille, venez découvrir des gestes simples et malins pour économiser l’eau à la maison et au jardin !

Au programme astuces du quotidien et, pour les enfants fabrication d’un « oya », un système d’irrigation économe et écologique.

– Samedi 17 mai De 10h à 10h45

– M.Bricolage parc d’activités, Moulin de la Guerche, 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Gratuit Sur inscription

e.dervaux@cc-sudestuaire.fr ou 02.40.27.75.09



Pour offrir (Fête des mères ? ) ou pour se faire plaisir….avant de vous rendre sur le marché aux plantes de Brev’de Jardin !

Faites un geste pour la planète tout en partageant un moment ludique ! .

mr Bricolage Parc d’activités, Moulin de la Guerche

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 75 09 e.dervaux@cc-sudestuaire.fr

