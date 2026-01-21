Atelier de sensibilisation aux inégalités entre les femmes et les hommes Maison de quartier de St Joseph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-02 18:30 – 21:30

Gratuit : non 3 € Réservation sur HelloAsso au tarif de 3 € Tout public

???? Et si on discutait ensemble sur les inégalités entre les femmes et les hommes ?Rejoignez-nous pour un atelier de sensibilisation pour comprendre ensemble comment la mécanique sexiste se glisse dans notre quotidien, en famille, à l’école, en entreprise, dans l’espace public, le plus souvent malgré nous.PRÉSENTATION DE L’ATELIER? L’association la Fresque du sexisme a pour raison d’être de visibiliser et agir sur les inégalités de genre.???? L’atelier correspondant est un outil collaboratif et pédagogique en équipe, dont le but est d’améliorer la compréhension des enjeux systémiques du sexisme, et activer notre pouvoir collectif d’agir ????????????????? 3 phases composent l’atelier :???? Phase de réflexion : découvrir les concepts et statistiques, et reconstituer la mécanique sexiste grâce à l’intelligence collective???? Phase de partages : échanger sur son expérience et son vécu, personnel comme professionnel?? Phase de leviers d’actions et de mises en situation : repérer les champs d’actions et se projeter dans des situations concrètes du quotidienCet atelier s’adresse à toute personne curieuse quel que soit son niveau de connaissance à l’arrivée.En 3h, vous repartirez avec :? Une vision claire des mécanismes du sexisme, sans jugement ni complexe.? Des clés pour comprendre et agir.? Des idées collectives et individuelles pour imaginer une société égalitaire.INFORMATIONS PRATIQUES???? Lundi 2 février de 18h30 à 21h30 prévoyez 10 minutes d’avance pour garantir une fin à l’heure, merci !???? Maison de quartier Saint-Joseph de Porterie, 478 route de Saint-Joseph 44300 Nantes???? Pensez à apporter des gourmandises à partager pour rester en forme jusqu’à la fin.

Maison de quartier de St Joseph Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/alpac-amicale-laique-porterie-athletique-et-culturelle-section-culturel/evenements/atelier-de-sensibilisation-aux-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes



