Atelier de sensibilisation aux vulnérabilités Salle Chemin Vert PARIS

Atelier de sensibilisation aux vulnérabilités Salle Chemin Vert PARIS lundi 13 octobre 2025.

Créée en 1993, BASILIADE est une association militante issue de la lutte contre le sida qui accueille et accompagne, en vue d’un retour durable à l’autonomie, les personnes les plus vulnérables face à la maladie, à l’exclusion et à la précarité.

Le Pôle Insertion Formation de l’association BASILIADE propose un atelier gratuit interactif pour interroger ses croyances sur les vulnérabilités et les discriminations pouvant être subies dans le cadre du travail.

2h de sensibilisation sur 4 thèmes :

-La précarité

-Les origines ethniques

-Le handicap

-Les réalités LGBTQIA+

Objectifs : Un mieux-être au travail, le maintien du lien social et un monde du travail plus inclusif.

Le Pôle Insertion Formation de l’association BASILIADE propose un atelier gratuit interactif pour interroger ses croyances sur les vulnérabilités et les discriminations pouvant être subies dans le cadre du travail.

Le lundi 13 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

R.S.V.P. mickael.bodin@basiliade.org

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-13T21:00:00+02:00

fin : 2025-10-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-13T18:00:00+02:00_2025-10-13T20:00:00+02:00

Salle Chemin Vert 6 rue du Chemin Vert 75011 PARIS

https://basiliade.org mickael.bodin@basiliade.org