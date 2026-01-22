Atelier de sensibilisation La lutte contre le frelon asiatique LOURDES Lourdes

Atelier de sensibilisation La lutte contre le frelon asiatique

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Atelier de sensibilisation la lutte contre le frelon asiatique.

Le samedi 21 février à partir de 9h30.

A la grainothèque/médiathèque de Lourdes.

Organisé en partenariat avec la Ville de Lourdes.

Démonstration de piège.

Chaque participant aura la possibilité de repartir avec son propre piège.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements au: 05 62 94 24 21

.

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

English :

Awareness-raising workshop: the fight against the Asian hornet.

Saturday, February 21 from 9:30 am.

At the grainothèque/médiathèque in Lourdes.

Organized in partnership with the City of Lourdes.

Trap demonstration.

Each participant will have the chance to take home his or her own trap.

Free admission.

Information: 05 62 94 24 21

