Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?” Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 21 mars 2026.
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
2026-03-21
Parents d’enfants avec suspicion ou diagnostic de trouble DYS, en attente de prise en charge (orthophonie notamment)
Objectifs de l’atelier
• Informer les familles sur les troubles DYS (dyslexie, dysphasie, dysorthographie, etc.)
• Déculpabiliser les parents et leur donner des repères concrets
• Proposer des pistes d’actions à mettre en place en attendant une rééducation
• Encourager le lien parent–enfant et la coopération avec les enseignants
• Transmettre des outils simples pour faciliter les apprentissages au quotidien
Atelier animé en toute bienveillance par Emilie Couvreux, Éducatrice spécialisée .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
