Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?” Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?”

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Parents d’enfants avec suspicion ou diagnostic de trouble DYS, en attente de prise en charge (orthophonie notamment)

Objectifs de l’atelier

• Informer les familles sur les troubles DYS (dyslexie, dysphasie, dysorthographie, etc.)

• Déculpabiliser les parents et leur donner des repères concrets

• Proposer des pistes d’actions à mettre en place en attendant une rééducation

• Encourager le lien parent–enfant et la coopération avec les enseignants

• Transmettre des outils simples pour faciliter les apprentissages au quotidien

Atelier animé en toute bienveillance par Emilie Couvreux, Éducatrice spécialisée .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

