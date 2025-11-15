Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?” Espace Philippe Auguste Vernon

Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?”

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Parents d’enfants avec suspicion ou diagnostic de trouble DYS, en attente de prise en charge (orthophonie notamment)

Objectifs de l’atelier

• Informer les familles sur les troubles DYS (dyslexie, dysphasie, dysorthographie, etc.)

• Déculpabiliser les parents et leur donner des repères concrets

• Proposer des pistes d’actions à mettre en place en attendant une rééducation

• Encourager le lien parent–enfant et la coopération avec les enseignants

• Transmettre des outils simples pour faciliter les apprentissages au quotidien

Atelier animé en toute bienveillance par Emilie Couvreux, Éducatrice spécialisée

Pour adultes.

Gratuit sur inscription au 02 32 64 53 06 .

+33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

