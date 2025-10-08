Atelier de sensibilisation par la Ligue contre le Cancer Jardins du Casino Cabourg

Le Grand Hôtel organise deux ateliers de sensibilisation en collaboration avec la Ligue contre le cancer, le comité du Calvados. Les objectifs de cet atelier est de faire connaître les différentes missions de la ligue contre le cancer et d’aborder les facteurs de risques de cancer, la prévention…

Les objectifs de cet atelier est de faire connaître les différentes missions de la ligue contre le cancer et d’aborder les facteurs de risques de cancer, la prévention et la promotion du dépistage organisé du cancer du sein. .

Jardins du Casino Grand Hôtel de Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie h1282-sb1@accor.com

The Grand Hôtel is organizing two awareness-raising workshops in collaboration with the Ligue contre le cancer, the Calvados committee. The aim of this workshop is to raise awareness of the various missions of the Ligue contre le cancer (League against cancer) and to discuss cancer risk factors, prevention…

Das Grand Hotel organisiert in Zusammenarbeit mit der Krebsliga, dem Komitee des Calvados, zwei Sensibilisierungsworkshops. Die Ziele dieses Workshops bestehen darin, die verschiedenen Aufgaben der Krebsliga bekannt zu machen und die Risikofaktoren für Krebs, die Prävention…

Il Grand Hôtel organizza due workshop di sensibilizzazione in collaborazione con la Ligue contre le cancer, comitato del Calvados. L’obiettivo di questo workshop è quello di far conoscere le varie missioni della Ligue contre le cancer (Lega contro il cancro) e di discutere i fattori di rischio del cancro, la prevenzione…

El Grand Hôtel organiza dos talleres de sensibilización en colaboración con la Ligue contre le cancer, el comité de Calvados. El objetivo de estos talleres es dar a conocer las distintas misiones de la Ligue contre le cancer (Liga contra el cáncer) y debatir sobre los factores de riesgo del cáncer, la prevención…

