Hérault

ATELIER DE SENSIBILISATION Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Parents-Enfants, un atelier de sensibilisation autour des écrans. Comment les apprivoiser ?

Marjory et Marina vous attendent.

inscription au plus tard le 14 mai à la MJC ou au CLAS au 04 67 93 80 85 .

Rue Georges Pujol

Rue Georges Pujol
Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85 contact@mjcpuisserguier.fr

English :

Parents-Children, an awareness-raising workshop on screens. How to tame them?

German :

Eltern-Kinder, ein Workshop zur Sensibilisierung für das Thema Bildschirme. Wie kann man sie zähmen?

Italiano :

Genitori e figli, un laboratorio di sensibilizzazione sugli schermi. Come si fa a domarli?

Espanol :

Padres e hijos, un taller de sensibilización sobre las pantallas. ¿Cómo domarlas?

