Atelier de sensibilisation sur la fast fashion Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS mercredi 15 octobre 2025.

Venez participer à une conférence participative et tout public sur la fast fashion, pour mieux comprendre le fonctionnement de l’industrie vestimentaire et son impact social et environnemental.

Cet évènement est organisé dans le cadre du festival des luttes écologiques du 13e : Festival des luttes écologiques – Mairie du 13ᵉ

Le mercredi 15 octobre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS

+33156617760 maison.asso.13@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/