Atelier de senteur Centre Culturel Le Sud Saint-Pierre

Atelier de senteur Samedi 20 septembre, 16h00 Centre Culturel Le Sud La Réunion

L’atelier est gratuit, aucun matériel n’est à prévoir. Les places sont limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Atelier senteur : créez votre parfum au vétyver bourbon

Plongez dans l’univers parfumé du vétyver (plante aromatique) et créez votre propre fragrance unique à La Réunion.

Centre Culturel Le Sud
60 rue Victor le Vigoureux
97410 Saint-Pierre
Saint-Pierre 97410
La Ravine Blanche
La Réunion
La Réunion
+262 262 81 77 66

Inauguré en Octobre 2024, Le Centre Culturel Le Sud est basé à Saint-Pierre dans l'ancien tribunal de première instance (site inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques).

Lieu de vie et d’expérimentation, Le Sud accompagne les artistes et initie des actions culturelles inclusives pour rendre l’art et la culture accessibles à tous.

Ce lieu favorise la rencontre entre toutes les formes d’expression : arts plastiques, arts visuels, littérature, arts du spectacle, arts appliqués… dans des espaces spécialement conçus à cet effet.

©pexels