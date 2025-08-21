Atelier de sérigraphie Luc-sur-Mer

Salle de la Baleine Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-21 10:00:00

fin : 2025-08-21 13:00:00

2025-08-21 2025-08-22

Participez à un atelier créatif et artisanal pour imprimer votre projet couture !

En collaboration avec Audrey de « À vos mesures », participez à cet atelier joyeux et fait-main pour exprimer votre créativité et repartir avec votre projet personnalisé et imprimé!

Déroulé de l’atelier :

Cet atelier pratique vous guide pas à pas dans l’art de la sérigraphie textile.

Vous apprendrez à imprimer à la main des motifs que j’ai spécialement illustrés pour l’occasion.

Aucun prérequis nécessaire que vous soyez débutant·e ou curieux·se confirmé·e, tout le monde est bienvenu !

Détails :

Durée 3h

Inclus Tout le matériel (encres, écrans, tissu) est fourni, ainsi qu’une pause gourmande

Taille du groupe Jusqu’à 6 personnes pour assurer un accompagnement personnalisé. Atelier disponible à partir de 14 ans.

Vous repartez avec Votre projet couture imprimé par vos soins

Venez découvrir la magie de la sérigraphie artisanale, plonger les mains dans l’encre et profiter d’un moment convivial et créatif dans un lieu chaleureux !

Réservez vite votre place pour une expérience créative et durable ! .

Salle de la Baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 7 66 35 87 66 hello@desigraphe.com

English : Atelier de sérigraphie

This hands-on workshop guides you through the art of textile screen printing. Learn how to hand-print motifs specially illustrated for the occasion. Book in advance

German : Atelier de sérigraphie

Dieser praktische Workshop führt Sie in die Kunst des textilen Siebdrucks ein. Sie lernen, wie man von Hand Motive druckt, die speziell für diesen Anlass illustriert wurden. Auf Voranmeldung

Italiano :

Questo workshop pratico vi guida nell’arte della serigrafia tessile. Imparerete a stampare a mano motivi appositamente illustrati per l’occasione. Solo su prenotazione

Espanol :

Este taller práctico le guiará a través del arte de la serigrafía textil. Aprenderá a estampar a mano motivos especialmente ilustrados para la ocasión. Sólo con reserva previa

