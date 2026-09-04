ATELIER DE SÉRIGRAPHIE Mende
samedi 23 janvier 2027 · Mende
Informations pratiques
Mende
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Rue Henri Rivière Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Atelier de sérigraphie en lien avec l’exposition « Soupe populaire ».
Découvrez la sérigraphie en vous inspirant de l’exposition de Zoé Saudrais.
Entre observation et création, expérimentez cette technique d’impression artisanale pour composer une image nourrie par l’univers coloré, graphique et engagé de l’artiste.
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Durée : Non communiqué
À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation – Attention, jauge limitée
Inscription, Office de Tourisme Mende, Cœur de Lozère : 04 66 94 00 23
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Voir toute la saison culturelle sur : https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .
Rue Henri Rivière Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
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English :
L’événement ATELIER DE SÉRIGRAPHIE Mende a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mende
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