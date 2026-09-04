Informations pratiques

Mende

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE

Rue Henri Rivière Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Atelier de sérigraphie en lien avec l’exposition « Soupe populaire ».

Découvrez la sérigraphie en vous inspirant de l’exposition de Zoé Saudrais.

Entre observation et création, expérimentez cette technique d’impression artisanale pour composer une image nourrie par l’univers coloré, graphique et engagé de l’artiste.

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Durée : Non communiqué

À partir de 12 ans

Gratuit sur réservation – Attention, jauge limitée

Inscription, Office de Tourisme Mende, Cœur de Lozère : 04 66 94 00 23

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Voir toute la saison culturelle sur : https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Rue Henri Rivière Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

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English :

L’événement ATELIER DE SÉRIGRAPHIE Mende a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mende