Atelier de Shiatsu Morcenx-la-Nouvelle
Atelier de Shiatsu Morcenx-la-Nouvelle samedi 6 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Atelier de Shiatsu
Médiathèque 12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Proposé par Benjamin Claves
Public adulte
Sur inscription
Proposé par Benjamin Claves
Public adulte
Sur inscription .
Médiathèque 12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier de Shiatsu
Suggested by Benjamin Claves
Adult public
Registration required
L’événement Atelier de Shiatsu Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Morcenx
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