Morcenx-la-Nouvelle

Atelier de Shiatsu

Médiathèque 12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Proposé par Benjamin Claves

Public adulte

Sur inscription

Proposé par Benjamin Claves

Public adulte

Sur inscription .

Médiathèque 12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier de Shiatsu

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Adult public

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L’événement Atelier de Shiatsu Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Morcenx