Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de Shiatsu Morcenx-la-Nouvelle

Atelier de Shiatsu Morcenx-la-Nouvelle

Atelier de Shiatsu Morcenx-la-Nouvelle samedi 6 juin 2026.

Adresse : Médiathèque 12 place léo Bouyssou

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Morcenx-la-Nouvelle

Atelier de Shiatsu

Médiathèque 12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Proposé par Benjamin Claves
Public adulte
Sur inscription
Proposé par Benjamin Claves
Public adulte
Sur inscription   .

Médiathèque 12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de Shiatsu

Suggested by Benjamin Claves
Adult public
Registration required

L’événement Atelier de Shiatsu Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Morcenx

À voir aussi à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)