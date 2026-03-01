Atelier de Sonothérapie au Moulin de Dorceau Dorceau Rémalard en Perche

Atelier de Sonothérapie au Moulin de Dorceau

Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 19:00:00

fin : 2026-03-10 20:15:00

Date(s) :

2026-03-10

Le Moulin de Dorceau vous propose un atelier de sonothérapie.

Un espace pour relâcher les tensions physiques et émotionnelles, apaiser le système nerveux, s’abandonner à une relaxation profonde.

Pratique au Moulin de Dorceau. Sur inscription au 06 19 94 27 36. .

Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 19 94 27 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de Sonothérapie au Moulin de Dorceau

L’événement Atelier de Sonothérapie au Moulin de Dorceau Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-03-05 par OT CdC Coeur du Perche