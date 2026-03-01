Atelier de Sonothérapie au Moulin de Dorceau Dorceau Rémalard en Perche
Atelier de Sonothérapie au Moulin de Dorceau Dorceau Rémalard en Perche mardi 10 mars 2026.
Atelier de Sonothérapie au Moulin de Dorceau
Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche Orne
Début : 2026-03-10 19:00:00
fin : 2026-03-10 20:15:00
2026-03-10
Le Moulin de Dorceau vous propose un atelier de sonothérapie.
Un espace pour relâcher les tensions physiques et émotionnelles, apaiser le système nerveux, s’abandonner à une relaxation profonde.
Pratique au Moulin de Dorceau. Sur inscription au 06 19 94 27 36. .
Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 19 94 27 36
