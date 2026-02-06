Atelier de sonothérapie Bibliothèque Faux
Atelier de sonothérapie
Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux Dordogne
La sonothérapie utilise les vibrations sonores pour induire une relaxation profonde.
Sabrina Sonothérapie animera cet atelier. Pour votre confort, ramenez un tapis de yoga drap de bain et un petit coussin.
* Pour tout public sauf si vous portez un pacemaker et pour les femmes enceintes avant le 4ème mois de grossesse. .
Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com
