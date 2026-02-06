Atelier de sonothérapie Bibliothèque Faux

Atelier de sonothérapie

Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux Dordogne

2026-02-19

fin : 2026-02-19

La sonothérapie utilise les vibrations sonores pour induire une relaxation profonde.

Sabrina Sonothérapie animera cet atelier. Pour votre confort, ramenez un tapis de yoga drap de bain et un petit coussin.

* Pour tout public sauf si vous portez un pacemaker et pour les femmes enceintes avant le 4ème mois de grossesse. .

