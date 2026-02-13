Atelier de sophro-contes : Découverte des émotions, Bibliothèque Saint-Chamand, Avignon

Atelier de sophro-contes : Découverte des émotions Jeudi 19 février, 09h45, 10h30 Bibliothèque Saint-Chamand Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Début : 2026-02-19T09:45:00+01:00 – 2026-02-19T10:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T10:30:00+01:00 – 2026-02-19T11:15:00+01:00

Venez découvrir la méthode de relaxation de la sophrologie avec votre jeune enfant. Dans cette séance, la sophrologue Virginie Loretto-Terrier partira d’un album pour aborder les émotions.

Bibliothèque Saint-Chamand Avenue François Mauriac 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Saint-Chamand Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 87 61 05 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 87 61 05 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : T1, arrêt Saint-Chamand • Lignes 6, 12, 14, 22, 30, C3, arrêt Saint-Chamand

