ATELIER DE SOPHROLOGIE ET RELAXATION

Salle Julien Vidal Nébian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-21 2026-01-27

Une séance pour acquérir les bases de la relaxation et de la sophrologie à visée thérapeutique.

Une séance pour acquérir les bases de la relaxation et de la sophrologie à visée thérapeutique.

Les bienfaits sont observés au bout de quelques séances sur plusieurs aspects apaisement du stress, amélioration du sommeil, abaissement des douleurs chroniques, douleurs lombaires, meilleure régulation des émotions.

Durée 1h. .

Salle Julien Vidal Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 18 98 34 12 zenjoy@asso.eco

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A session to learn the basics of relaxation and sophrology for therapeutic purposes.

L’événement ATELIER DE SOPHROLOGIE ET RELAXATION Nébian a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS