Atelier de sophrologie Bibliothèque Faux

Faux

Atelier de sophrologie

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 17:00:00

fin : 2026-04-14 18:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Retrouvez équilibre et sérénité.

Vous avez des acouphènes, vous êtes un enfant dys, la sophrologie peut vous aider.

Le terme sophrologie est inspiré du grec et signifie l’étude de l’harmonie de la conscience.

Cette méthode psycho-sensorielle et psycho-corporelle favorise la mise en place d’un équilibre entre le corps et l’esprit.

Venez découvrir une séance avec Cécile Camus, sophrologue certifiée.

Son action peut avoir un effet positif sur

– Les troubles fonctionnels (acouphènes)

– Les troubles psychologiques (anxiété, stress…)

– Les traitements lourds, en complément d’accompagnement de traitements préexistants (cancérologie, maladies chroniques…)

– La préparation mentale, pour des événements sportifs, en cas de nécessité de concentration…

– L’enfance, pour accompagner la gestion du développement, du surplus émotionnel… .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bibliothequefaux24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de sophrologie

L’événement Atelier de sophrologie Faux a été mis à jour le 2026-04-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides