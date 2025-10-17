Atelier de sophrologie PAVILLON ROSE La Roche-Posay

Atelier de sophrologie

PAVILLON ROSE 58 Av. des Fontaines La Roche-Posay Vienne

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Début : 2025-10-17

Pour Octobre Rose 2025, le Centre Thermal se mobilise intensivement pendant 4 semaines. Les Thermes s’illumineront en rose, et un programme riche en ateliers (sexologie, diététique, sophrologie, maquillage correcteur), conférences (effets secondaires, fatigue, produits en oncologie) et événements de solidarité est prévu. Parmi les temps forts une Randonnée Octobre Rose et une Flash Mob le 12 octobre, des collectes pour La Ligue contre le cancer 86 et l’Institut Curie.

L’objectif est de soutenir le corps et réparer l’esprit, en invitant chacun à participer à cette grande mobilisation pour informer, sensibiliser, partager et soutenir la lutte contre le cancer.

Sur réservation au 05 49 19 48 47. .

