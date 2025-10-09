Atelier de sophrologie Place Balségur Monflanquin

Atelier de sophrologie Place Balségur Monflanquin jeudi 9 octobre 2025.

Atelier de sophrologie

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-09

Organisé par l’association Descaratz.

Sabine Dugarry propose une méthode psycho-corporelle connue pour agir sur le stress et développée par le Dr A. Caycedo.

Inscription obligatoitre.

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Atelier de sophrologie

Organized by the Descaratz association.

Sabine Dugarry proposes a psycho-corporal method known to act on stress and developed by Dr. A. Caycedo.

Registration required.

German : Atelier de sophrologie

Organisiert von der Descaratz Association.

Sabine Dugarry stellt eine körperpsychologische Methode vor, die bekannt ist, um gegen Stress zu wirken, und von Dr. A. Caycedo entwickelt wurde.

Anmeldung obligatoitre.

Italiano :

Organizzato dall’associazione Descaratz.

Sabine Dugarry propone un metodo psicocorporeo noto per agire sullo stress e sviluppato dal dottor A. Caycedo.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier de sophrologie

Organizado por la asociación Descaratz.

Sabine Dugarry propone un método psico-corporal conocido por su acción sobre el estrés y desarrollado por el Dr. A. Caycedo.

Inscripción obligatoria.

