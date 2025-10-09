Atelier de sophrologie Place Balségur Monflanquin
Atelier de sophrologie Place Balségur Monflanquin jeudi 9 octobre 2025.
Atelier de sophrologie
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-09
2025-10-09
Organisé par l’association Descaratz.
Sabine Dugarry propose une méthode psycho-corporelle connue pour agir sur le stress et développée par le Dr A. Caycedo.
Inscription obligatoitre.
Inscription obligatoire. .
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Atelier de sophrologie
Organized by the Descaratz association.
Sabine Dugarry proposes a psycho-corporal method known to act on stress and developed by Dr. A. Caycedo.
Registration required.
German : Atelier de sophrologie
Organisiert von der Descaratz Association.
Sabine Dugarry stellt eine körperpsychologische Methode vor, die bekannt ist, um gegen Stress zu wirken, und von Dr. A. Caycedo entwickelt wurde.
Anmeldung obligatoitre.
Italiano :
Organizzato dall’associazione Descaratz.
Sabine Dugarry propone un metodo psicocorporeo noto per agire sullo stress e sviluppato dal dottor A. Caycedo.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol : Atelier de sophrologie
Organizado por la asociación Descaratz.
Sabine Dugarry propone un método psico-corporal conocido por su acción sobre el estrés y desarrollado por el Dr. A. Caycedo.
Inscripción obligatoria.
