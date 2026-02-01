Atelier de sophrologie Espace Ginko Monflanquin

Atelier de sophrologie

Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Cet atelier animé par Cathy De Almeida, sophrologue, sera dédié à la gestion du stress, prévention du burn-out professionnel et personnel, à travers des techniques simples de respiration, de relaxation et de gestion du stress.

Cathy De Almeida, sophrologue, propose des ateliers au cours desquels vous apprendrez notamment des techniques de respiration et de détente musculaire, les piliers de la sophrologie dont l’intention est d’harmoniser le corps et l’esprit.

Cet atelier sera dédié à la gestion du stress, prévention du burn-out professionnel et personnel, à travers des techniques simples de respiration, de relaxation et de gestion du stress. .

Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 76 94 espace.ginko@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de sophrologie

This workshop, led by sophrologist Cathy De Almeida, will focus on stress management and the prevention of professional and personal burn-out, using simple breathing, relaxation and stress management techniques.

L’événement Atelier de sophrologie Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Coeur de Bastides