ATELIER DE SOPHROLOGIE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

ATELIER DE SOPHROLOGIE

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12

Sur la commune du Bleymard débutera le jeudi 13 novembre de 9h30 à 11h30 le premier atelier d’une série de 12 séances de Sophrologie. Ce programme de prévention gratuit offert par les caisses de retraite (cap prévention) s’adresse aux personnes retraitées de plus de 60 ans.

Réservation obligatoire au 06 42 11 86 68 Cécile Auclair

Sur la commune du Bleymard débutera le jeudi 13 novembre de 9h30 à 11h30 le premier atelier d’une série de 12 séances de Sophrologie. Ce programme de prévention gratuit offert par les caisses de retraite (cap prévention) s’adresse aux personnes retraitées de plus de 60 ans. Cette action vous permettra de rester actif relaxation dynamique, respiration et visualisation sont vos alliées !

Réservation obligatoire au 06 42 11 86 68 Cécile Auclair .

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 42 11 86 68

English :

On Thursday November 13, from 9:30 to 11:30, the first of a series of 12 Sophrology sessions will be held in the commune of Le Bleymard. This free prevention program offered by the French pension funds (cap prévention) is aimed at retired people over 60.

Reservations essential: 06 42 11 86 68 Cécile Auclair

German :

In der Gemeinde Le Bleymard beginnt am Donnerstag, dem 13. November, von 9.30 bis 11.30 Uhr der erste Workshop einer Reihe von 12 Sophrologie-Sitzungen. Dieses kostenlose Präventionsprogramm, das von den Rentenkassen (cap prévention) angeboten wird, richtet sich an Rentner über 60 Jahre.

Reservierung erforderlich unter 06 42 11 86 68 Cécile Auclair

Italiano :

Giovedì 13 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, Le Bleymard ospiterà la prima di una serie di 12 sessioni di sofrologia. Questo programma di prevenzione gratuito offerto dai fondi pensione (cap prévention) è rivolto ai pensionati di età superiore ai 60 anni.

Prenotazione obbligatoria al numero 06 42 11 86 68 Cécile Auclair

Espanol :

El jueves 13 de noviembre, de 9.30 a 11.30 horas, Le Bleymard acogerá la primera de una serie de 12 sesiones de Sofrología. Este programa gratuito de prevención propuesto por las cajas de pensiones (cap prévention) se dirige a los jubilados de más de 60 años.

Reserva previa en el 06 42 11 86 68 Cécile Auclair

L’événement ATELIER DE SOPHROLOGIE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-11-06 par 48-OT Mont Lozere