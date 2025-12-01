Atelier de sophrologie Centre Arkonect Tarbes
Atelier de sophrologie Centre Arkonect Tarbes samedi 13 décembre 2025.
Atelier de sophrologie
Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2025-12-13 13:30:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose de participer à cet atelier pour s’aimer et s’accepter tel(le) que l’on est !
> 3ème thème d’un cycle complet de sophrologie (un samedi par mois)
Inscription obligatoire le plus tôt possible
Matériel à prévoir un tapis de sol, de l’eau, de quoi écrire, un plaid
English :
Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this workshop on loving and accepting yourself as you are!
> 3rd theme in a complete sophrology cycle (one Saturday a month)
Early registration required
Materials required: floor mat, water, writing materials, plaid
German :
Sylvie LEUCA Therapeutin, Lehrerin, Referentin schlägt Ihnen vor, an diesem Workshop teilzunehmen, um sich selbst zu lieben und zu akzeptieren, so wie man ist!
> 3. Thema eines kompletten Sophrologie-Zyklus (ein Samstag pro Monat)
Anmeldung so früh wie möglich erforderlich
Mitzubringendes Material: eine Bodenmatte, Wasser, Schreibzeug, eine Decke
Italiano :
Sylvie LEUCA terapeuta, insegnante e conferenziera vi invita a partecipare a questo workshop sull’amore e l’accettazione di se stessi così come si è!
> 3° tema di un ciclo completo di sofrologia (un sabato al mese)
Iscrizione obbligatoria il prima possibile
Materiale necessario: un tappetino, acqua, materiale per scrivere, una coperta
Espanol :
Sylvie LEUCA terapeuta, profesora y conferenciante le invita a participar en este taller sobre el amor y la aceptación de uno mismo tal y como es
> 3er tema de un ciclo completo de sofrología (un sábado al mes)
Inscripción obligatoria lo antes posible
Material necesario: una esterilla, agua, material de escritura, una manta
