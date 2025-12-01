Atelier de sophrologie Centre Arkonect Tarbes

Atelier de sophrologie

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 13:30:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose de participer à cet atelier pour s’aimer et s’accepter tel(le) que l’on est !

> 3ème thème d’un cycle complet de sophrologie (un samedi par mois)

Inscription obligatoire le plus tôt possible

Matériel à prévoir un tapis de sol, de l’eau, de quoi écrire, un plaid

.

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

English :

Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this workshop on loving and accepting yourself as you are!

> 3rd theme in a complete sophrology cycle (one Saturday a month)

Early registration required

Materials required: floor mat, water, writing materials, plaid

German :

Sylvie LEUCA Therapeutin, Lehrerin, Referentin schlägt Ihnen vor, an diesem Workshop teilzunehmen, um sich selbst zu lieben und zu akzeptieren, so wie man ist!

> 3. Thema eines kompletten Sophrologie-Zyklus (ein Samstag pro Monat)

Anmeldung so früh wie möglich erforderlich

Mitzubringendes Material: eine Bodenmatte, Wasser, Schreibzeug, eine Decke

Italiano :

Sylvie LEUCA terapeuta, insegnante e conferenziera vi invita a partecipare a questo workshop sull’amore e l’accettazione di se stessi così come si è!

> 3° tema di un ciclo completo di sofrologia (un sabato al mese)

Iscrizione obbligatoria il prima possibile

Materiale necessario: un tappetino, acqua, materiale per scrivere, una coperta

Espanol :

Sylvie LEUCA terapeuta, profesora y conferenciante le invita a participar en este taller sobre el amor y la aceptación de uno mismo tal y como es

> 3er tema de un ciclo completo de sofrología (un sábado al mes)

Inscripción obligatoria lo antes posible

Material necesario: una esterilla, agua, material de escritura, una manta

L’événement Atelier de sophrologie Tarbes a été mis à jour le 2025-10-27 par OT de Tarbes|CDT65