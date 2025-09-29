ATELIER DE SOPHROLOGIE TUZAGUET Tuzaguet
ATELIER DE SOPHROLOGIE
TUZAGUET Salle des fêtes Tuzaguet Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-29 18:30:00
fin : 2025-09-29
2025-09-29
ATELIER DE SOPHROLOGIE
SEANCE COLLECTIVE DE DECOUVERTE GRATUITE DE LA SOPHROLOGIE
Le lundi 29 septembre à 18h30 salle des Fêtes de TUZAGUET, venez découvrir la sophrologie caycédienne avec Laurie BLANCHARD Association SOPHRO’PYRENEES
– Ouvert à tous et tout âge
– Plus d’info
06 .37 .57 .76 .18
https://www.laurie-sophrologie-pyrenees.fr/
laurie.sophrologie@hotmail.com
English :
SOPHROLOGY WORKSHOP
FREE GROUP SESSION TO DISCOVER SOPHROLOGY
Come and discover Caycedian sophrology with Laurie BLANCHARD Association SOPHRO’PYRENEES on Monday September 29 at 6.30pm in the Salle des Fêtes in TUZAGUET
– Open to all ages
– More info
06 .37 .57 .76 .18
https://www.laurie-sophrologie-pyrenees.fr/
laurie.sophrologie@hotmail.com
German :
SOPHROLOGIE-WORKSHOP
KOSTENLOSE GRUPPENSTUNDE ZUM KENNENLERNEN DER SOPHROLOGIE
Am Montag, den 29. September um 18.30 Uhr im Festsaal von TUZAGUET können Sie die caycedianische Sophrologie mit Laurie BLANCHARD Association SOPHRO’PYRENEES entdecken
– Offen für alle und jedes Alter
– Weitere Informationen
06 .37 .57 .76 .18
https://www.laurie-sophrologie-pyrenees.fr/
laurie.sophrologie@hotmail.com
Italiano :
WORKSHOP DI SOFROLOGIA
SESSIONE DI GRUPPO GRATUITA PER SCOPRIRE LA SOFROLOGIA
Lunedì 29 settembre alle 18.30 nella Salle des Fêtes di TUZAGUET, venite a scoprire la sofrologia caycediana con Laurie BLANCHARD Associazione SOPHRO’PYRENEES
– Aperto a tutti e a tutte le età
– Per saperne di più
06 .37 .57 .76 .18
https://www.laurie-sophrologie-pyrenees.fr/
laurie.sophrologie@hotmail.com
Espanol :
TALLER DE SOFROLOGÍA
SESIÓN DE GRUPO GRATUITA PARA DESCUBRIR LA SOFROLOGÍA
El lunes 29 de septiembre a las 18h30 en la Sala de Fiestas de TUZAGUET, venga a descubrir la sofrología caycediana con Laurie BLANCHARD Asociación SOPHRO’PYRENEES
– Abierto a todos y todas las edades
– Para saber más
06 .37 .57 .76 .18
https://www.laurie-sophrologie-pyrenees.fr/
laurie.sophrologie@hotmail.com
