Atelier de stop motion Médiathèque Verlaine Arras

Atelier de stop motion Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Verlaine Pas-de-Calais

6 personnes maximum

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

VIENS CREER TON COURT METRAGE DE STOP MOTION

De l’écriture de l’histoire, en passant par les prises de vues, pour terminer par le montage video, viens découvrir un atelier ludique d’éducation à l’image…

Médiathèque Verlaine 2 rue Charles Péguy 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 23 43 03 Médiathèque municipale ouverte en 2008 au sein d'un quartier en zone d'éducation prioritaire qui propose du prêt de livres CD et DVD avec un espace numérique jeu et formation. Une médiathèque sur un plan accessible à tous avec des places de parking à proximité et une bonne desserte en autobus.

