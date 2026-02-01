Atelier de Tai chi chuan Montcuq-en-Quercy-Blanc
Atelier de Tai chi chuan Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 7 février 2026.
Atelier de Tai chi chuan
Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Benjamin vous propose un atelier de Tai chi chuan pour travailler
– Marche Tai Chi exercices pour connecter le corps, le Ciel et la Terre;
– Le mouvement continu dans la forme ;
– Forme à 13 mouvements.
Venez découvrir cette pratique ancestrale et son enseignement.
Benjamin vous propose un atelier de Tai chi chuan pour travailler
– Marche Tai Chi exercices pour connecter le corps, le Ciel et la Terre;
– Le mouvement continu dans la forme ;
– Forme à 13 mouvements.
Venez découvrir cette pratique ancestrale et son enseignement.
.
Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie taoverssoi@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Benjamin offers a Tai chi chuan workshop to work on:
– Tai Chi walking: exercises to connect the body, Heaven and Earth;
– Continuous movement in form;
– 13-movement form.
Come and discover this ancestral practice and its teaching.
L’événement Atelier de Tai chi chuan Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Cahors Vallée du Lot