Atelier de Tai chi chuan

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

Benjamin vous propose un atelier de Tai chi chuan pour travailler

– Marche Tai Chi exercices pour connecter le corps, le Ciel et la Terre;

– Le mouvement continu dans la forme ;

– Forme à 13 mouvements.

Venez découvrir cette pratique ancestrale et son enseignement.

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie taoverssoi@gmail.com

English :

Benjamin offers a Tai chi chuan workshop to work on:

– Tai Chi walking: exercises to connect the body, Heaven and Earth;

– Continuous movement in form;

– 13-movement form.

Come and discover this ancestral practice and its teaching.

