Atelier de taille d’ardoises et d’emboutissage de plomb par les artisans travaillant sur le château Domaine de Méréville Le Mérévillois

Atelier de taille d’ardoises et d’emboutissage de plomb par les artisans travaillant sur le château Dimanche 21 septembre, 10h00 Domaine de Méréville Essonne

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le travail de la taille d’ardoises et d’emboutissage de plomb par les artisans travaillant sur le château. Vous aurez la possibilité de laisser votre nom sur les ardoises qui seront posées sur le toit du château par la suite !

A partir d'une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l'époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l'anglaise d'Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l'intérieur du château, l'essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu'une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d'acajou, cheminées…

T. Cochet-Peduzzi