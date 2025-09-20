Atelier de taille de pierre BV PIERRES Ver-lès-Chartres

Atelier de taille de pierre BV PIERRES Ver-lès-Chartres samedi 20 septembre 2025.

Atelier de taille de pierre BV PIERRES

47 Rue du Vieux Ver Ver-lès-Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pour les journées du Patrimoine, l’atelier de taille de Pierre BVPIERRES ouvre ses portes pour vous faire découvrir le monde de la pierre calcaire, et le savoir faire ancestral de cette discipline.

Au programme visite de l’atelier, démonstration de taille de pierre et atelier d’initiation pour petits et grands. À partir de 8 ans. .

47 Rue du Vieux Ver Ver-lès-Chartres 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 82 20 65 09

English :

For Heritage Days, the BVPIERRES stone-cutting workshop is opening its doors to let you discover the world of limestone, and the ancestral know-how of this discipline.

German :

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals öffnet die Steinmetzwerkstatt BVPIERRES ihre Türen, um Ihnen einen Einblick in die Welt des Kalksteins und das althergebrachte Wissen dieser Disziplin zu geben.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, il laboratorio di taglio della pietra BVPIERRES apre le sue porte per farvi scoprire il mondo della pietra calcarea e il know-how ancestrale di questa disciplina.

Espanol :

Para las Jornadas del Patrimonio, el taller de cantería BVPIERRES abre sus puertas para que descubra el mundo de la piedra caliza y el saber hacer ancestral de esta disciplina.

