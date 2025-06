Atelier de taille de pierre COULEURS PARASOL Rue du Château Ancenis-Saint-Géréon 11 juillet 2025 14:30

Atelier de taille de pierre COULEURS PARASOL
Rue du Château
Cour du château d'Ancenis
Ancenis-Saint-Géréon
Loire-Atlantique

Début : 2025-07-11 14:30:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

2025-07-11

2025-08-08

Découvrez le métier de tailleur de pierre !

Un morceau de pierre et quelques outils permettront de comprendre les techniques utilisées par les tailleurs de pierre pour construire et décorer le château d’Ancenis.

Découvrez également son histoire, ainsi que les découvertes archéologiques et écologiques issues des études menées sur la partie non restaurée du château.

A partir de 6 ans accompagnés obligatoirement d’un adulte, Tarif 5 € (paiement sur place par espèces ou carte bancaire)

15 personnes par atelier, accessible aux publics en situation de handicap, Prévoir une tenue adaptée

Animation proposée par la la ville d’Ancenis-Saint-Géréon.

Réservation obligatoire à couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr ou 02 40 83 87 07.

Pour les inscriptions par mail, merci de fournir le nom, prénom, âge et ville de chacun des participants et un numéro de téléphone. .

Rue du Château Cour du château d’Ancenis

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

English :

Find out more about the stonemason’s trade!

German :

Entdecke den Beruf des Steinmetzes!

Italiano :

Scoprite di più sul mestiere dello scalpellino!

Espanol :

Más información sobre el oficio de cantero

