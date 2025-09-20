Atelier de taille de pierre Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Montpellier

Atelier de taille de pierre Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Gratuit. Inscriptions sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Ateliers participatifs autour de la taille de pierre et de l’architecture

Depuis 1897, l’entreprise familiale Sèle, spécialisée dans la taille de pierre et la maçonnerie, contribue à la restauration de monuments prestigieux tels que la Maison Carrée de Nîmes, l’église Notre-Dame de l’Assomption, l’abbaye de Valmagne ou encore la cathédrale de Nîmes.

Samedi et dimanche, dans la cour de l’Hôtel de Grave, venez découvrir ce savoir-faire ancestral à travers un atelier participatif de taille de pierre, animé par William Margallé et Godefroy de Changy, ainsi qu’une exposition de panneaux retraçant les réalisations de l’entreprise.

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Bru Nicolas