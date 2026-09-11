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Atelier de tapisserie dans le jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Jardin des Beaux-Arts · Angers

Atelier de tapisserie dans le jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin des Beaux-Arts
Adresse
Boulevard du roi-René, 49000 Angers
Ville
Angers
Département
Maine-et-Loire

Atelier de tapisserie dans le jardin des Beaux-Arts 19 et 20 septembre Jardin des Beaux-Arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier de tapisserie animée par l’artiste licière Margaux Pleyber.

Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html
Atelier de tapisserie animée par l’artiste licière Margaux Pleyber.

© Angers Patrimoine_JBA

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