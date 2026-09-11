Atelier de taxidermie, Muséum d’histoire naturelle, Saint-Denis

Informations pratiques

Atelier de taxidermie 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Démonstrations réalisées par le taxidermiste du Muséum d’histoire naturelle.

Muséum d’histoire naturelle 1 Rue Poivre, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262200219 https://www.departement974.fr/museum Ancien palais législatif, bâtiment néoclassique représentatif du style colonial de la première moitié du XIXe siècle à la Réunion. L’édifice se compose du corps principal, édifié en 1834-1835 et, dans son alignement, de deux pavillons latéraux construits au début du XXe siècle.

Assistez aux démonstrations réalisées par le taxidermiste du Muséum.

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