Atelier de technique d'orpaillage Lavoûte-Chilhac

mardi 26 août 2025

Atelier de technique d’orpaillage Lavoûte-Chilhac mardi 26 août 2025.

Atelier de technique d’orpaillage

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Atelier de technique d’Orpaillage à Lavoûte-Chilhac. Les pieds dans l’eau sur les berges de l’Allier.

Rendez-vous à la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac) / à partir de 8 ans / Prévoir chaussures d’eau / Prêt de batées / Flacon fourni .

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

English :

Gold panning workshop at Lavoûte-Chilhac. Feet in the water on the banks of the Allier.

Meet at the Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac) / from 8 years / Bring water shoes / Loan of sticks / Bottle supplied.

German :

Workshop über die Technik des Goldwaschens in Lavoûte-Chilhac. Mit den Füßen im Wasser an den Ufern des Allier.

Treffpunkt: Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac) / ab 8 Jahren / Wasserfeste Schuhe mitbringen / Schläger ausleihen / Flasche wird gestellt .

Italiano :

Laboratorio di ricerca dell’oro a Lavoûte-Chilhac. Con i piedi nell’acqua sulle rive dell’Allier.

Ritrovo alla Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac) / a partire da 8 anni / Portare scarpe da acqua / Prestito di bastoni / Bottiglia fornita.

Espanol :

Taller de lavado de oro en Lavoûte-Chilhac. Con los pies en el agua a orillas del Allier.

Cita en la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac) / a partir de 8 años / Traer calzado de agua / Préstamo de palos / Botella proporcionada.

