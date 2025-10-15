Atelier de teinture végétale Les Petites Cantines Bordeaux Bordeaux

Atelier de teinture végétale Mercredi 15 octobre, 15h00 Les Petites Cantines Bordeaux Gironde

sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T15:00:00 – 2025-10-15T17:00:00

Fin : 2025-10-15T15:00:00 – 2025-10-15T17:00:00

Nouage, décoction, mordançage… Plongez dans l’univers magique de la teinture végétale. Pour cet atelier, Elise vous montre comment un simple oignon peut magnifier un bout de tissu recyclé et en faire une création unique. À la suite de ce moment intimiste et poétique, repartez avec votre œuvre d’art.

Atelier organisé par Patience Sauvage, à l’occasion du Festival Bon.

Les Petites Cantines Bordeaux 75 rue Henri Dunant 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Teinture végétale sur tissu Festival Bon