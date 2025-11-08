Atelier de Tenkoku avec Masaki Saito au musée Champollion de Figeac Figeac

Atelier de Tenkoku avec Masaki Saito au musée Champollion de Figeac

Musée Champollion, place Champollion Figeac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Pour célébrer et mieux connaître le Japon, le musée s’associe à la Quinzaine du Japon Occitanie et, grâce à son exposition Japon, histoire de caractères , vous propose une série de rencontres et d’ateliers.

Musée Champollion, place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

English :

To celebrate and get to know Japan better, the museum is joining forces with the Japan Occitanie Fortnight and, thanks to its exhibition Japon, histoire de caractères , is offering a series of meetings and workshops.

German :

Um Japan zu feiern und besser kennenzulernen, schließt sich das Museum der Quinzaine du Japon Occitanie an und bietet Ihnen dank seiner Ausstellung Japan, histoire de caractères eine Reihe von Begegnungen und Workshops an.

Italiano :

Per festeggiare e conoscere meglio il Giappone, il museo si unisce alla Quinzaine Occitanie du Japan e, grazie alla mostra Japon, histoire de caractères , propone una serie di incontri e laboratori.

Espanol :

Para celebrar y conocer mejor Japón, el museo se asocia a la Quincena Occitana de Japón y, gracias a su exposición Japon, histoire de caractères , propone una serie de encuentros y talleres.

