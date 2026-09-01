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AGENDA · Locquirec

Atelier de théâtre d’improvisation Locquirec

mercredi 16 septembre 2026 · Locquirec

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue du Varcq
Ville
29241 Locquirec
Département
Finistère
Tarif

Locquirec

Atelier de théâtre d’improvisation

Rue du Varcq Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:00:00
fin : 2026-09-16 22:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Venez essayer l’improvisation théâtrale à Locquirec, rencontrer l’équipe du GIL et vous laisser embarquer dans une nouvelle aventure pleine de rires, de créativité, d’imagination, d’échanges et de partages. Sous la houlette bienveillante de Clément Fort, improvisateur et coach expérimenté, vous apprendrez des techniques pour construire des histoires le plus souvent drôles. Oser, accepter les propositions des autres, construire ensemble, lâcher prise : voici l’objectif d’un atelier d’improvisation.

Première séance gratuite.   .

Rue du Varcq Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 7 50 60 97 83 

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English :

L’événement Atelier de théâtre d’improvisation Locquirec a été mis à jour le 2026-09-09 par OT BAIE DE MORLAIX

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