Atelier de théâtre d’improvisation Locquirec
mercredi 16 septembre 2026 · Locquirec
Informations pratiques
Locquirec
Atelier de théâtre d’improvisation
Rue du Varcq Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:00:00
fin : 2026-09-16 22:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez essayer l’improvisation théâtrale à Locquirec, rencontrer l’équipe du GIL et vous laisser embarquer dans une nouvelle aventure pleine de rires, de créativité, d’imagination, d’échanges et de partages. Sous la houlette bienveillante de Clément Fort, improvisateur et coach expérimenté, vous apprendrez des techniques pour construire des histoires le plus souvent drôles. Oser, accepter les propositions des autres, construire ensemble, lâcher prise : voici l’objectif d’un atelier d’improvisation.
Première séance gratuite. .
Rue du Varcq Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 7 50 60 97 83
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English :
L’événement Atelier de théâtre d’improvisation Locquirec a été mis à jour le 2026-09-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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