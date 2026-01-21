ATELIER DE THÉÂTRE D’OMBRES (4/10 ANS) FOYER RURAL Grenade

ATELIER DE THÉÂTRE D’OMBRES (4/10 ANS)

FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Offrez à votre enfant une immersion totale dans le monde du spectacle vivant avec un stage de théâtre créatif et ludique, organisé au Foyer Rural de Grenade.

Séance pédagogique et ludique de découverte des ombres, jeu sur la taille et la forme des ombres. Expérimentation de différents effets avec des déguisements, des objets, jeu avec des marionnettes, d’ombres, des décors… La séance se termine par la mise en scène collective de saynètes. Pour les enfants de 4 à 10 ans De 14h à 16h Proposé par la troupe le souffle nomade , qui présente le spectacle du matin la nuit ou je suis devenue géante . Nombre de places limité, Inscription conseillée. 20 .

FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

Treat your child to total immersion in the world of live performance with a creative and fun theater workshop, organized by the Foyer Rural de Grenade.

