Atelier de théâtre groupe adulte Centre Culturel Saint Pierre La Turballe

Atelier de théâtre groupe adulte

Centre Culturel Saint Pierre 13 rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 20:00:00

fin : 2026-06-02 22:00:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-23 2025-09-25 2025-09-30 2025-10-02 2025-10-07 2025-10-09 2025-10-14 2025-10-16 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30 2025-11-04 2025-11-06 2025-11-11 2025-11-13 2025-11-18 2025-11-20 2025-11-25

La Compagnie du Passage propose des ateliers de théâtre pour petits et grands

Enfants et ados (répartis en deux groupes) les mardis de 18H à 19H30

Adultes les mardis de 20H à 22H et les jeudis de 12H30 à 13H30

Plongez dans l’univers du théâtre en vous amusant ! À travers des improvisations, des jeux d’acteur, des exercices ludiques, une approche du texte, l’expérimentation du conteur et de la création théâtrale, chacun pourra développer son expression et sa créativité.

À la clé un représentation en fin d’année !

Un engagement sur l’année est souhaité pour profiter pleinement de l’aventure. .

Centre Culturel Saint Pierre 13 rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 93 11 90

