Atelier de théâtre mensuel pour adultes Salle Belon Riec-sur-Bélon

Salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-11-02 12:15:00

fin : 2025-11-02 18:30:00

2025-11-02

L’atelier se retrouve une fois par mois pour un travail progressif sur la technique théâtrale et avec l’objectif d’un spectacle de sketches et saynètes en première partie des représentations de fin d’année de la troupe. Ce stage permet une expérimentation du théâtre et de la scène.

Inscription en ligne possible sur helloasso.

ou inscription via la fiche d’inscription ci-jointe, à renvoyer complétée par mail, ou via téléphone!

Dates

• 2025 > 05/10 02/11 07/12

• 2026 > 11/01 08/02 08/03 12/04 31/05 .

Salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81

