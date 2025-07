Atelier de tissage collaboratif Bolbec

Atelier de tissage collaboratif Bolbec mercredi 23 juillet 2025.

Atelier de tissage collaboratif

Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 15:00:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Invitation à tisser ensemble une œuvre collective dans le cadre de l’exposition.

Invitation à tisser ensemble une œuvre collective dans le cadre de l’exposition. .

Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr

English : Atelier de tissage collaboratif

Invitation to weave together a collective work as part of the exhibition.

German :

Einladung zum gemeinsamen Weben eines kollektiven Werkes im Rahmen der Ausstellung.

Italiano :

Invito a realizzare un’opera collettiva nell’ambito della mostra.

Espanol :

Invitación a tejer una obra colectiva en el marco de la exposición.

L’événement Atelier de tissage collaboratif Bolbec a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine