Atelier de tissage et crochet, Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève

Atelier de tissage et crochet Dimanche 5 avril, 14h00 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

CHF 10.-, gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T14:00:00+02:00 – 2026-04-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-05T14:00:00+02:00 – 2026-04-05T16:00:00+02:00

Après une présentation des objectifs et des outils, vous découvrirez les étapes de préparation des fils : découpe, tri et enroulage. Vous serez ensuite initiés au tissage de type « lirette » à partir de bandes de t-shirts recyclés, ainsi qu’à la découverte du crochet comme technique d’assemblage et de création de textures. Vous pourrez également repartir avec un document pédagogique pour continuer votre pratique depuis chez vous !

Cet atelier met à l’honneur le réemploi textile, une invitation à ralentir, créer et révéler le potentiel des matières existantes.

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève 1209 +41 22 748 95 25 https://www.redcrossmuseum.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://redcrossmuseum.ch/fr/evenements/dimanche-solidaire-atelier-tricot-tissage/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-croix-rouge-croissant-rouge/

Participez à cet atelier d’initiation aux techniques de tissage et d’assemblage et apprenez à réaliser des objets à partir de textiles recyclés.

©Borlò