Atelier de traduction avec avec la BaaM – Voix de Palestine Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

L’ICI invite la BaaM (Bibliothèque arabe associée de Marseille) pour une journée dédiée à la traduction arabe/français et à la poésie palestinienne contemporaine, en écho aux oeuvres de l’exposition Those Who Walk the Land de l’artiste Sabreen Haj Ahmad.

En amont de la Veillée, un atelier de traduction de poésie palestinienne arabe/français est proposé. Les participants sont invités à travailler sur la traduction de poèmes de Yousef Elqedra, en présence de l’auteur, et avec l’appui de Lotfi Nia, traducteur algérien de poésie et littérature arabe.

L’ICI invite la BaaM (Bibliothèque arabe associée de Marseille) pour une journée dédiée à la traduction arabe/français et à la poésie palestinienne contemporaine, en écho aux oeuvres de l’exposition « Those Who Walk the Land » de l’artiste Sabreen Haj Ahmad.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-11T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T18:00:00+02:00_2025-12-11T19:30:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris