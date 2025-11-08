Atelier de traduction de l’italien Bibliothèque Italie Paris

Atelier de traduction de l’italien Bibliothèque Italie Paris samedi 8 novembre 2025.

L’atelier est basé sur la bande dessinée « Nellie Bly, première journaliste d’investigation » de Luciana Cimino et Sergio Algozzino, et animé par sa traductrice Maria Giudicelli. L’utilisation des images de l’album et la fourniture d’un lexique permettra à tous de participer, par binômes ou petits groupes, même sans connaissance préalable de l’italien.

Un atelier de traduction de l’italien ouvert aux débutants !

Le samedi 08 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Accès sur inscription auprès des bibliothécaires.

Inscriptions ouvertes à partir du 18 octobre.

Public adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

+33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr