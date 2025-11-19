Atelier de traduction italienne à la médiathèque Médiathèque intercommunale Montélimar
Atelier de traduction italienne à la médiathèque Médiathèque intercommunale Montélimar mercredi 19 novembre 2025.
Atelier de traduction italienne à la médiathèque
Médiathèque intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19 17:30:00
2025-11-19
Atelier de traduction proposé dans le cadre du Festival du cinéma italien. Animé par Marguerite Pozzoli, traductrice. Ouvert à tous, même les débutants !
Médiathèque intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Translation workshop as part of the Italian Film Festival. Led by translator Marguerite Pozzoli. Open to all, even beginners!
German :
Übersetzungsworkshop, der im Rahmen des Festivals des italienischen Films angeboten wird. Geleitet von Marguerite Pozzoli, Übersetzerin. Offen für alle, auch für Anfänger!
Italiano :
Laboratorio di traduzione nell’ambito dell’Italian Film Festival. Condotto dalla traduttrice Marguerite Pozzoli. Aperto a tutti, anche ai principianti!
Espanol :
Taller de traducción en el marco del Festival de Cine Italiano. Impartido por la traductora Marguerite Pozzoli. Abierto a todos, incluso principiantes
