Atelier de traduction italienne à la médiathèque Médiathèque intercommunale Montélimar

Atelier de traduction italienne à la médiathèque

Médiathèque intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 15:00:00

fin : 2025-11-19 17:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Atelier de traduction proposé dans le cadre du Festival du cinéma italien. Animé par Marguerite Pozzoli, traductrice. Ouvert à tous, même les débutants !

.

Médiathèque intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Translation workshop as part of the Italian Film Festival. Led by translator Marguerite Pozzoli. Open to all, even beginners!

German :

Übersetzungsworkshop, der im Rahmen des Festivals des italienischen Films angeboten wird. Geleitet von Marguerite Pozzoli, Übersetzerin. Offen für alle, auch für Anfänger!

Italiano :

Laboratorio di traduzione nell’ambito dell’Italian Film Festival. Condotto dalla traduttrice Marguerite Pozzoli. Aperto a tutti, anche ai principianti!

Espanol :

Taller de traducción en el marco del Festival de Cine Italiano. Impartido por la traductora Marguerite Pozzoli. Abierto a todos, incluso principiantes

L’événement Atelier de traduction italienne à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération