Atelier de traduction portugais-français Bibliothèque Benoîte Groult Paris mardi 25 novembre 2025.
Traduire l’argot des favelas de Rio : un
défi, certes, mais comment s’y prendre ? Quels choix faire ? Faut-il transposer
cet argot en langage de banlieue parisienne, inventer une langue nouvelle, ou
au contraire opter pour un langage plus neutre ? Comment permettre au lecteur
français d’entrer dans cet univers totalement inconnu ? Et surtout, comment
faire « pétiller » la langue ? Cet atelier de traduction vous propose
d’explorer ces questions à travers un texte inédit en français de Geovani
Martins, accompagné de l’expertise de Mathieu Dosse, traducteur reconnu —
notamment de João Guimarães Rosa et Luiz Ruffato, lauréat du Grand prix de
traduction de la Ville d’Arles 2016 et du Prix Gulbenkian-Books 2017 pour Mon
oncle le Jaguar et autres histoires de João Guimarães. Organisé en
partenariat avec la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, cet
atelier s’adresse à tous, que vous soyez débutants ou confirmés en langue
portugaise.
Mathieu
Dosse à un doctorat en Littérature Générale et Comparée. Sa thèse, sous la
direction de Tiphaine Samoyault, portait sur la poétique de la lecture de la
traduction. Il est l’auteur du livre issu de sa thèse, Poétique de la lecture des traductions : Joyce, Nabokov, Guimarães Rosa,
publié chez Classiques Garnier en 2016.
1, 2, 3… Prêts ? Partez, traduisez ! Traduire l’argot des favelas de Rio, c’est possible grâce à Mathieu Dosse, traducteur expérimenté, qui vous donnera le goût du portugais brésilien !
Le mardi 25 novembre 2025
de 18h30 à 20h00
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public adultes. A partir de 15 ans.
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr