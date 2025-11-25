Atelier de traduction portugais-français Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Atelier de traduction portugais-français Bibliothèque Benoîte Groult Paris mardi 25 novembre 2025.

Traduire l’argot des favelas de Rio : un

défi, certes, mais comment s’y prendre ? Quels choix faire ? Faut-il transposer

cet argot en langage de banlieue parisienne, inventer une langue nouvelle, ou

au contraire opter pour un langage plus neutre ? Comment permettre au lecteur

français d’entrer dans cet univers totalement inconnu ? Et surtout, comment

faire « pétiller » la langue ? Cet atelier de traduction vous propose

d’explorer ces questions à travers un texte inédit en français de Geovani

Martins, accompagné de l’expertise de Mathieu Dosse, traducteur reconnu —

notamment de João Guimarães Rosa et Luiz Ruffato, lauréat du Grand prix de

traduction de la Ville d’Arles 2016 et du Prix Gulbenkian-Books 2017 pour Mon

oncle le Jaguar et autres histoires de João Guimarães. Organisé en

partenariat avec la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, cet

atelier s’adresse à tous, que vous soyez débutants ou confirmés en langue

portugaise.

Mathieu

Dosse à un doctorat en Littérature Générale et Comparée. Sa thèse, sous la

direction de Tiphaine Samoyault, portait sur la poétique de la lecture de la

traduction. Il est l’auteur du livre issu de sa thèse, Poétique de la lecture des traductions : Joyce, Nabokov, Guimarães Rosa,

publié chez Classiques Garnier en 2016.

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

1, 2, 3… Prêts ? Partez, traduisez ! Traduire l’argot des favelas de Rio, c’est possible grâce à Mathieu Dosse, traducteur expérimenté, qui vous donnera le goût du portugais brésilien !

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-25T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T18:30:00+02:00_2025-11-25T20:00:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr