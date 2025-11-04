Atelier de tricot et crochet : Bobine and Co Maison de quartier AGJA Bordeaux

Inscription et réservation payante au siège de l’AGJA ou en ligne – 25€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T19:00:00 – 2025-11-04T21:30:00

Bobines and Co, une activité manuelle et conviviale autour du crochet et du tricot. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, cet atelier est ouvert à tous les niveaux à partir de 12 ans.

Rendez-vous à 19h au siège de l’AGJA, où Fabienne, Jocelyne et Laurence, bénévoles et expertes en fil et aiguille, vous accompagneront dans la découverte de différentes techniques.

Cet atelier est bien plus qu’un simple moment de création : c’est un espace de partage et de concentration, parfait pour s’évader du quotidien et développer sa dextérité. En rejoignant Bobines and Co, vous intégrez un groupe à taille humaine (12 personnes maximum), propice aux échanges et à l’apprentissage personnalisé.

Que vous ayez envie de découvrir l’univers du tricot et du crochet ou de perfectionner vos techniques, Bobines and Co vous accompagne pas à pas.

Maison de quartier AGJA 8 rue gambetta 33200 Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « socioculturel@agje.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 08 67 79 »}, {« type »: « link », « value »: « https://agja.monclub.app/app/689b49214138570dc42d3c96?selectedMembership=68b95178b9f9f2477ffcf8a8&step=1&selectedSlots=&waitingSlots=&childSubscription=false »}]

Atelier de tricot et crochet ouvert à tous pour débutants et initiés tricot crochet