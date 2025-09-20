Atelier de typographie Halle Piquot Léguevin

Atelier de typographie Halle Piquot Léguevin samedi 20 septembre 2025.

Atelier de typographie 20 et 21 septembre Halle Piquot Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Initiation à la typographie avec l’association Zélibris

Estelle, de l’association Zélibris, vous propose une initiation à l’art de la typographie, en vous faisant découvrir les bases de l’imprimerie traditionnelle.

Un atelier où elle vous transmettra une partie de son savoir, autour d’un savoir-faire passionnant et historique, à la croisée de la technique et de la création.

Halle Piquot 37 avenue de Gascogne, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie La Halle Piquot est un lieu dédié à la culture à Léguevin.

Journées européennes du patrimoine 2025