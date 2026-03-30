Atelier de typographie Les apprentis imprimeurs Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Atelier de typographie Les apprentis imprimeurs Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas samedi 11 avril 2026.

Atelier de typographie Les apprentis imprimeurs

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Samedi 11 avril, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, initiez-vous à la typographie grâce à une presse de type Gutenberg, comme au XVe siècle !
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75  musee.cartonnage@vaucluse.fr

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English :

On Saturday, April 11, as part of the Journées Européennes des Métiers d’Art (European Crafts Days), try your hand at typography using a Gutenberg-type press, just like in the 15th century!

L’événement Atelier de typographie Les apprentis imprimeurs Valréas a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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